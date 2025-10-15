А гресия и хаос в спешния център в Разлог! Медицинска сестра и лекар бяха жестоко нападнати от разгневена пациентка и нейните придружителки, които решили сами да раздават правосъдие насред кабинета за спешна помощ.

Пострадалите са с комоцио и хематоми, след като били блъскани и удряни. Нападателките вече са задържани от полицията.

„Много често сме подложени на агресия, но такова нещо – никога!“, споделя през сълзи медицинската сестра Емилия Грозданова, която се озовала в центъра на кошмара.

Инцидентът станал около 16 ч. в неделя, когато жена с изтръпнал пръст потърсила помощ. След поставяне на инжекция тя била помолена да изчака, за да бъде обслужено дете с разкъсана рана под окото. Това обаче вбесило пациентката и нейните придружителки, които започнали да крещят, да отправят заплахи и да снимат персонала с телефон.

„Опитах се да спра заснемането, но те ме блъснаха в стената – ударих си главата, паднах и изгубих съзнание“, разказва Грозданова.

По думите на дежурния лекар д-р Куньова, сцената се е разиграла пред очите на малко дете и сестричката му, докато в чакалнята се чували писъци и паника.

„Това е ежедневие при нас – ние търпим, но докога?“, коментира тя, предаде NOVA.