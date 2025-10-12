Х апчета за глава, капки за нос и седатив за нервите дават фалшиво положителен тест за наркотици. Това разкри във Facebook Красимира Денева от Варна. Жената стана известна като потърпевшата от фалшив положителен наркотест, без никога да е употребявала дрога.

Голяма част от лекарствата без рецепта за настинка, грип и алергии, които съдържат съставки като псевдоефедрин, могат да доведат до положителен наркотест.

Списък

Красимира Денева, която е администратор на Facebook групата „Пострадали от фалшиви положителни тестове за наркотици при проверка от КАТ”, публикува пълния списък на лекарствата без рецепта, които реагират положително при тестовете на пътните полицаи. От него става ясно, че популярният нурофен реагира на канабис. Неслучайно може би фолкаджийката Диона, която бе хваната да шофира след употреба на кокаин, се оправда, че е пила нурофен преди 2 години, но номерът й не мина. Всъщност употребата на кокаин в полицейските тестове се бърка, ако човек е взел стрепсилс, който съдържа лидокаин. На амфетамин пък отговаря сироп за кашлица от типа на колдрекс, както и прахчето тайлол хот и дори обикновен аспирин, става ясно още от списъка, публикуван от Денева. В него се съдържат около 200 различни лекарства, които хората приемат и се продават съвсем свободно без рецепта в аптеките.

Красимира Денева и неправомерно отнетият й автомобил.

Фалшиво

„Голяма част от наркозависимите си купуват прахчета за настинка, които съдържат псевдоефедрин и в домашни условия си задоволяват жаждата за метамфетамин“, призна за „Телеграф“ и фармацевт от голяма столична аптека, на когото показахме списъка на Денева. Мъжът потвърди, че може да се окажем без кола и задържани в ареста и от прахчета за грип и сироп за кашлица. Всички нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) могат да причинят фалшиво положителен резултат за бензодиазепини и марихуана. Хората, имащи алергии или симптоми на настинка и грип, както и при състояния като гадене или прилошаване при пътуване, могат да провокират неверен резултат за метадон, опиати и фенциклидин. Сред останалите класове лекарства, които могат да компрометират резултатите при проверка за наркотици, са медикаментите срещу диабет, антидепресантите и психосимулантите, които могат да реагират като амфетамини и метамфетамини.

Протести

Фалшиво положителен тест може да излезе и след консумиране на продукти, съдържащи маково семе, хапчета за отслабване, хранителни добавки, енергийни напитки, вода за уста. Полицаи също признават, че устройствата, които се използват у нас за засичане на дрога в организма DrugCheck3000 и DrugTest5000, често дават фалшиво положителни резултати. Красимира Денева направи група във Facebook, след като на 26 септември 2024 г. синът й Любомир Трифонов се връща от нощна смяна на Златни пясъци, спрян е за проверка и светва, без да е употребил никакви наркотици. Сега Денева и над 12 000 души от групата настояват за законодателни промени и по-бързи кръвни тестове в повече лаборатории у нас.

Стефани Георгиева