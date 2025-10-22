Н идерландецът Йохан Стелингверф, наричан в родината си „Валиумният изнасилвач“, получи девет години затвор за изнасилване на българка.

Свръхинтелигентният, но самотен мъж, описван като „перфекционист с тъмна страна“, бе оправдан по друго обвинение - за нападение над унгарка, с която се срещал в София.

Присъдата е на първа инстанция, но случаят вече предизвиква буря от реакции в Нидерландия.

Йохан е обвинен по две дела за изнасилване - едната от жертвите твърди, че е бита с електрошокова палка и поливана с узо, докато е била под въздействието на лекарства. След ареста си през 2020 г. той остава зад решетките постоянно, пише БНТ.

Медиите в Нидерландия рисуват противоречив портрет - свръхинтелигентен и самотник, човек с „остър ум и студено сърце“. В миналото работил като учител, но често изчезвал без следа.

Според публикации в холандски издания, в младежките си години Йохан е бил жертва на тормоз - травма, която вероятно е оставила дълбоки белези.

Тъмното му име обаче отдавна е познато и извън Нидерландия. Испания и Малта също са го изправяли пред съда по обвинения за изнасилвания през 2014 и 2016 г., но там не е бил осъден.