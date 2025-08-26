В новия брой на приложението „Здраве с Телеграф“ на вестник "Телеграф" в сряда, 27 август, можете да прочетете:
- Колко ще ни струва посещението при личния лекар?
- Как лекуваме артрит и шипове – отговорите дава д-р Владимира Бояджиева.
- Какви умения трябва да притежава първолакът, за да бъде успешен и защо родителите отричат диагнозите на децата си – коментира логопедът Александър Кърджев.
- Масажистът-терапевт Любка Асенова дава четири гимнастики, с които да се отървем от болката.
- Защо близките на починалата родилка Габриела щурмуваха болницата в Русе?
- Чудо на медицината: Мъж прогледна след 10 години слепота.
