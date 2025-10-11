- Александра, изпълнявате главната роля в новия италиански филм на режисьора Антонио Пису „България Amore Mio”. Разкажете ни за това приключение?

- Започна преди две години, като това е първият ми пълнометражен филм, но не само заради това този проект се превърна в нещо изключително специално за мен.

Имаше една особена магия, докато снимахме, дължаща се на факта, че всеки един член от екипа се вълнуваше на 100% от това, което прави, и всички гледахме в една посока в желанието си да съживим тази изключително интересна история. Една българска история, разказана от италианска гледна точка, което я прави още по-интересна.

А фактът, че избраха именно мен и най-добрата ми приятелка Екатерина да изиграем ролите на Юлия и Мария, запечатвайки на големия екран завинаги нашето приятелство, го затвърждава като един от най-важните процеси в живота ми.

С италианските си колеги

- Каква е вашата героиня Юлия и лесно ли се превъплътихте в нейния образ?

- Юлия е от хората, които са готови на всичко, когато става въпрос да се помогне на близък човек. За мен беше важно да изградя нейния образ – без излишна драма, а с точност и последователност в действията. Обстоятелствата ѝ са доста драматични сами по себе си и беше важно да не се прекали.

- Сюжетът ни пренася в началото на 90-те години, когато краят на комунистическия режим е вече факт. Едва ли имате спомени от това време, но откъде почерпихте повече информация за този период?

- Разпитах доста хора от семейството си. Всички бяха единодушни, че това е било времето на най-голямото НЯМАНЕ. Интересното във филма е, че ще видим точно това, но през погледа на италианците, които идват от съвсем други обстоятелства.

България Amore Mio е комедия.

- В другата главна роля е Захари Бахаров. Как се сработихте с него? Като човек с повече опит в професията помогна ли ви с насоки и напътствия за ролята?

- Захари е от онези актьори, които просто с присъствието си задават стандарт. Никога не е имало нужда да дава съвети – примерът, който дава на снимачната площадка, е напълно достатъчен. Той подхожда с пълна отдаденост към всяка сцена и това създава изключително професионална атмосфера. Личният пример е най-добрият вид „напътствие“, което можеш да получиш, и съм благодарна, че имам възможността да си партнирам с актьор като него.

Кадър от филма

- Идва ред да поговорим и за италианските актьори. Сюжетната линия на вашата героиня се преплита с тази на Биби, изигран от Джакопо Константини. С него как се работи и имаше ли трудности с езиковата бариера?

- С Джакопо и изобщо с всички италиански колеги работата вървеше много добре. Паснахме си като екип и въобще като народи мисля, че много си допадаме. А що се отнася до езика, благодарение на майката на Дани - Камелия, която в продължение на 2 месеца ме обучаваше на италиански език, успяхме да скъсим дистанцията с момчетата и вече смело мога да твърдя, че имам някакво ниво на езика.

- А как се работи с Антонио Пису? Разкажете ни повече за снимачния процес.

- Той беше спокоен, уверен, имаше доверие в мен. Аз тогава нямах опита, който се изисква, за да може безвъзмездно да ми се довери, но той го направи, за което съм му много благодарна.

Забавлявахме се на снимачната площадка. Въпреки тежките теми, с които се занимавахме, беше леко и пропито с типичното им чувство за хумор, което много ми допада.

Мисля, че както той, така и всички от екипа бяхме много запалени в идеята и се надявам това да си проличи и в киносалона.

- Героите ви Биби и Юлия си пишат писма. Беше ли ви интересен подобен тип комуникация с оглед на времето, в което живеем и развитието на технологиите днес?

- Да, много. Писмата са нещо, което вече почти не съществува, а носят изключителен чар. Те създават усещане за очакване – нещо, което липсва в нашата дигитална комуникация. В контекста на филма това работи прекрасно.

- Въпреки тежкия сюжет лентата всъщност е комедия. Имахте ли възможност вече да изгледате филма и критична ли сте към себе си?

- Това всъщност е нещото, което според мен най-много отличава филма в положителна посока. Екипът е успял да разкаже тези много тежки истории, които са действителни случки, чрез хумора. Смятам, че по този начин наистина може да се вникне в темите и да накараме зрителя да ги преживее без излишна сантименталност, която понякога дразни.

Критична съм, да. Не обичам да се гледам, но тук не става въпрос за мен, историята е по-голяма от моята лична суета и смятам, че се е получил един страхотен филм. Затова апелирам всички да отидат на кино и да го гледат.

- Премиерата на филма е на 17 октомври. Вълнувате ли се за този момент?

- Много се вълнувам. Иска ми се филмът да достигне до повече хора и се надявам да има успех.

- През пролетта вие бързо се превърнахте в любимка на публиката в предаването на NOVA „Като две капки вода“. Как ви промени това приключение и бихте ли се включили отново в подобен формат?

- Чувствам се обогатена, по-освободена. Всеки път, като си спомня и помисля за това, се усмихвам. Изпитвам само приятни и топли чувства към целия екип и всички участници. Ако трябва да го преживея отново – бих скочила с двата крака, без да се замисля!

Като Тина Търнър в Капките

- Да пееш пред 40 000 души на Националния стадион беше ли голямо предизвикателство?

- След 3 месеца концерт всяка неделя на стадиона бях много по-спокойна и отпусната в сравнение с напрежението, което усетих на първия лайф. Стадионът беше един празник, големият финал на цялото това приключение. Безспорно ще остане един от най-ярките моменти в живота ми.

- Върху какво е насочена творческата ви енергия в момента?

- Току-що завърших снимки на филм, в който играя треньор по футбол. Дадох всичко от себе си, за да подобря футболните си умения, и вложих много в този проект. Нямам търпение да го гледаме следващата година.

- Връщам ви и към сериала на БНТ „Войната на буквите“, вашия дебют на малкия екран. С какви чувства си спомняте за този проект?

- С изключително много любов и малко горчивина.

- В сериала участвате заедно с вашето момче и колега Даниел Върбанов. Лесно ли се играе с най-близкия ти човек?

- Даже най-лесно.

С любимото си момче Даниел Върбанов

- Хората обичат да говорят за любов. Какво е любовта за вас?

- Една от движещите сили в живота ми.

- За какво мечтаете?

- Като дете мечтаех да съм актриса. Станах актриса. Сега вече си поставям цели.

- Какво ще пожелаете на читателите на „Телеграф“?

- Пожелавам им здраве, вдъхновение и време за хубави филми. А от 17 октомври ви каня да гледате „България Amore Mio“.

Това е тя:

-Завършва НАТФИЗ в класа на проф. д-р Атанас Атанасов

- Още като студентка дебютира в телевизията в историческия сериал на БНТ „Войната на буквите” - През 2025 г. участва в хитовия телевизионен формат „Като две капки вода”, където впечатлява публиката с актьорски и музикални превъплъщения

- В международните си участия използва артистичния псевдоним Alexandra Vale

България Amore Mio

Най-новият филм на италианския режисьор Антонио Пису „България Amore Mio” тръгва премиерно във всички киносалони в България от 17 октомври.

Лентата е съвместна продукция между Италия, България и Румъния и е вдъхновена от реални събития, преживени от италианските продуценти. В главните роли в историята ще видим Захари Бахаров и Александра Лашкова, които ще си партнират с италианските си колеги Lodo Guenzi, Matteo Gatta, Jacopo Constantini, Cesare Bocci и Samuele Sbrighi.

Продуценти на филма са Маурицио Паганели и Андреа Ричепути (Stradedelest Produzioni), копродуцент на филма е Николай Урумов (Band of Friends Pictures), познат на родната публиката с филмите „Петя на моята Петя” (2021), „Вила Роза” (2013) и сериалите „Домашен арест“ и „Кантора Митрани“. Оператор на филма е Адриан Падерету.

Филмът е продължение на EST - Dittatura Last Minute (2020) на режисьора Антонио Пису. Историята на „България Amore Mio” ни пренася в началото на 90-те години, когато краят на комунистическия режим е вече факт, политическата обстановка изглежда привидно спокойна, но тайните служби и мафиотските операции продължават да действат в сянка.

Докато италианското военно разузнаване (SISMI) е по петите на двама предатели, Наталино Франки (Cesare Bocci) и Луиджи Рампели (Denis Campitelli), продаващи секретна информация на българските служби и КГБ, тримата приятели от малкия град Чезена – Паго (Matteo Gatta), Риче (Lodo Gunezi) и Биби (Jacopo Costantini), решават да предприемат ново пътуване. След последното им приключение, което ги отвежда до комунистическа Румъния, животът на младежите тъкмо се е нормализирал, но Биби, без да подозира, ги въвлича в следващото изненадващо приключение, което скоро ще промени живота им.

Този път съдбата ги отвежда в София, където живее мистериозната приятелка на Биби – Юлия (Александра Лашкова), с която той си пише писма през последната половин година и се влюбва в нея. Това, което изглежда като романтична авантюра, скоро се превръща във вихър от неочаквани ситуации. В София ги очаква пряк сблъсък с шефа на българския подземен свят Иван (Захари Бахаров), опит за спасяване на младо момиче, международни шпионски интриги и, разбира се, безброй недоразумения, които ще превърнат героите в „шпиони по неволя“.

Със своите свеж хумор, динамика и колоритни персонажи „България Amore Mio“ е комедия на приключението и приятелството, която обещава да увлече зрителите в едно забавно и неочаквано пътешествие между Италия и България. Освен в главните роли Lodo Gunezi, Matteo Gatta, Jacopo Costantini, Cesare Bocci, Samuele Sbrigh, Захари Бахаров и Александра Лашкова във филма ще видим още българските актьори Екатерина Лазаревска, Пламена Гетова, Константин Трендафилов, Богдан

Казанджиев, както и италианските актьори Caterina Gabenlla, Denis Campitelli, Peirpaolo de Mejo, Francesco Bertozi.

Екатерина Томова