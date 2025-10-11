Б ившите световни шампиони по бокс в тежка категория Антъни Джошуа и Тайсън Фюри може да се срещнат догодина. Това обяви промоутърът на Джошуа Еди Хърн.

За мач между двамата се говори от години, но до такъв двубой така и не се стигна. Фюри пропусна цялата 2025 г., след като обяви оттеглянето си от бокса след втората загуба от Александър Усик. Преди няколко дни обаче той заяви, че е готов да се върне, а Хърн приветства това решение.

“Точно това искаха да чуят всички. Ей Джей иска повече от всичко мач с Тайсън Фюри. Това е най-големият мач в нашия спорт, така че имам надежда. Единственото, което е близо до това ниво за Джошуа, е да спечели отново световна титла“, каза Хърн пред „Скай Спортс“.

Той обясни, че Джошуа иска да направи поне два мача, преди да се изправи срещу Фюри.

„Планът е много важен. Най-важното нещо е да направим така, че той да е 110% сигурен и готов да бие Тайсън Фюри. Трябва да е възможно най-подготвен за най-големия момент в кариерата си. Ако се бие до края на 2025, то ще е срещу боксьор извън Топ 15. Ще има поне два мача преди Фюри, ако до такъв двубой изобщо се стигне. Още не сме решили, но той трябва да бъде активен”, каза още Хърн.

Последният мач на Джошуа бе загубата с нокаут от Даниел Дюбоа през септември 2024. Фюри загуби реванша от Усик през декември 2024.

В кариерата си Фюри е с 34 победи (24 с нокаут), 2 загуби (и двете от Усик) и 1 равенство. Джошуа е с 28 успеха (25 с нокаут) и 4 поражения.