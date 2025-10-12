О бразно казано, Първа лига ще се изправи срещу Втора в първия кръг на турнира за купата на България.

Това стана ясно след изиграването на последните мачове от втория предварителен кръг на надпреварата.

Носителят на трофея Лудогорец ще стартира защитата му с гостуване на някогашния авторитет в елита Черноморец Бургас, докато финалистът ЦСКА отива на друг втородивизионен тим – Севлиево, което е родното място на една от клубните „червени” легенди – Пламен Марков.

Историческият антагонист на „армейците” – Левски, пък ще има визита на Хебър. Пазарджиклии, които са водени от бившия треньор на „сините” Николай Митов, преди 3 години ги елиминираха на 1/8-финалите.

Ето и другите двойки между отбори от Втора и Първа лига: Миньор Перник – Черно море Варна, Бдин Видин – Добруджа Добрич, Янтра Габрово – ЦСКА 1948, Спартак Плевен – Ботев Пловдив, Фратрия – Арда Кърджали, Марек Дупница – Монтана, Дунав – Локомотив Пловдив, Спортист Своге – Септември София.

Останалите тимове от елита ще имат екзотични пътувания в аматьорската Трета лига. Там най-тежко се очертава за Локо София, който ще срещне лидера на Югозапад Рилски спортист в Самоков, както и на „белите” от Славия, на които предстои да се озоват под тепетата срещу Спартак Пловдив, елиминирал втородивизионния Пирин Благоевград.

Всички резултати от втория предварителен кръг за купата:

Металург Перник – Хебър 1:8

Германея – Фратрия 0:4

Бенковски Исперих - Дунав Русе 0:4

Септември 98 Тервел - Марек Дупница 0:3

Витоша Бистрица - Локомотив Горна Оряховица 2:1

Хасково - Спартак Плевен 0:4

Ботев Нови Пазар - Спортист Своге 1:4 след продължения, 1:1 в редовното време

Ловеч - Черноморец Бургас 0:5

Ком Берковица – Янтра 0:1 след продължения, 0:0 в редовното време

Партизан Червен бряг – Миньор Перник 0:2

Черноломец Попово – Севлиево 2:4 след продължения, 2:2 в редовното време

Бдин Видин - Етър Велико Търново 2:1

Спартак Пловдив - Пирин Благоевград 2:1

Рилски спортист – Беласица 2:1

Ямбол – Вихрен Сандански 2:1

Жребий за първия кръг:

Миньор Перник – Черно море

Бдин Видин – Добруджа

Янтра – ЦСКА 1948

Рилски спортист – Локомотив София

Спартак Плевен – Ботев Пловдив

Ямбол – Спартак Варна

Фратрия – Арда Кърджали

Хебър – Левски

Марек – Монтана

Спартак Пловдив – Славия

Дунав – Локомотив Пловдив

Спортист Своге – Септември София

Севлиево – ЦСКА София

Витоша Бистрица – Берое

Черноморец Бургас – Лудогорец

Загорец Нова Загора – Ботев Враца

* Мачовете ще се играят в периода 28-30 октомври, като победителите ще бъдат определени в една среща. При равенство в редовното време ще се играят две продължения по 30 минути, а при ново равенство ще се изпълняват дузпи.