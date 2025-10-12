О бразно казано, Първа лига ще се изправи срещу Втора в първия кръг на турнира за купата на България.
Това стана ясно след изиграването на последните мачове от втория предварителен кръг на надпреварата.
Носителят на трофея Лудогорец ще стартира защитата му с гостуване на някогашния авторитет в елита Черноморец Бургас, докато финалистът ЦСКА отива на друг втородивизионен тим – Севлиево, което е родното място на една от клубните „червени” легенди – Пламен Марков.
Историческият антагонист на „армейците” – Левски, пък ще има визита на Хебър. Пазарджиклии, които са водени от бившия треньор на „сините” Николай Митов, преди 3 години ги елиминираха на 1/8-финалите.
Ето и другите двойки между отбори от Втора и Първа лига: Миньор Перник – Черно море Варна, Бдин Видин – Добруджа Добрич, Янтра Габрово – ЦСКА 1948, Спартак Плевен – Ботев Пловдив, Фратрия – Арда Кърджали, Марек Дупница – Монтана, Дунав – Локомотив Пловдив, Спортист Своге – Септември София.
Останалите тимове от елита ще имат екзотични пътувания в аматьорската Трета лига. Там най-тежко се очертава за Локо София, който ще срещне лидера на Югозапад Рилски спортист в Самоков, както и на „белите” от Славия, на които предстои да се озоват под тепетата срещу Спартак Пловдив, елиминирал втородивизионния Пирин Благоевград.
Всички резултати от втория предварителен кръг за купата:
Металург Перник – Хебър 1:8
Германея – Фратрия 0:4
Бенковски Исперих - Дунав Русе 0:4
Септември 98 Тервел - Марек Дупница 0:3
Витоша Бистрица - Локомотив Горна Оряховица 2:1
Хасково - Спартак Плевен 0:4
Ботев Нови Пазар - Спортист Своге 1:4 след продължения, 1:1 в редовното време
Ловеч - Черноморец Бургас 0:5
Ком Берковица – Янтра 0:1 след продължения, 0:0 в редовното време
Партизан Червен бряг – Миньор Перник 0:2
Черноломец Попово – Севлиево 2:4 след продължения, 2:2 в редовното време
Бдин Видин - Етър Велико Търново 2:1
Спартак Пловдив - Пирин Благоевград 2:1
Рилски спортист – Беласица 2:1
Ямбол – Вихрен Сандански 2:1
Жребий за първия кръг:
Миньор Перник – Черно море
Бдин Видин – Добруджа
Янтра – ЦСКА 1948
Рилски спортист – Локомотив София
Спартак Плевен – Ботев Пловдив
Ямбол – Спартак Варна
Фратрия – Арда Кърджали
Хебър – Левски
Марек – Монтана
Спартак Пловдив – Славия
Дунав – Локомотив Пловдив
Спортист Своге – Септември София
Севлиево – ЦСКА София
Витоша Бистрица – Берое
Черноморец Бургас – Лудогорец
Загорец Нова Загора – Ботев Враца
* Мачовете ще се играят в периода 28-30 октомври, като победителите ще бъдат определени в една среща. При равенство в редовното време ще се играят две продължения по 30 минути, а при ново равенство ще се изпълняват дузпи.