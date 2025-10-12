Н овата половинка на Благой Иванов - инфлуенсърката Мария-Луиза, се подложи на повторна ринопластика в Турция.

В поредица от снимки в Инстаграм тя сподели със своите последователи подробности за операцията, като публикува снимка от болничното легло с превръзки по лицето.

Причина

Мария-Луиза е легнала под ножа на д-р Нурулах Сейхун. Тя посочи и причината, поради която се е наложила интервенцията. „Не можех да дишам през носа, затова използвах капки. Около 5-6 пъти на ден, по 3-4 впръсквания, основно сутрин. След това през целия ден ги слагах само по веднъж. Всяка сутрин се събуждах в същото състояние както съм сега – със суха уста, пресъхнало гърло и усещане, че не получавам достатъчно въздух“.

Мария-Лузиа добави, че д-р Сейхун е направил септопластика и ринопластика. „Имах разрушена дясна преграда, която изградиха наново. Визуално също не го харесвах“. Инфлуенсърката разкри, че не е усетила никаква болка. „Имаш дискомфорт, не можеш да дишаш през носа. Но за мен не е нещо ново и явно затова не ми се отразява зле“, пише изгората на Благо, показвайки храната в болницата.

Цена

Брюнетката разкри и цената на процедурата, която е отнела около 2 часа. „Ревизионната операция започва от 7000 евро в зависимост от сложността на самата интервенция и конкретния случай.“ Първата операция на носа Мария-Луиза си направила през 2019 г, отново в Турция, при друг доктор, от чиято работа инфлуенсърката не останала доволна.