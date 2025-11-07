С толичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) и Министерството на вътрешните работи (МВР) ще предприемат всички необходими мерки за гарантиране на реда и пътната безопасност в София по време на утрешното дерби между „Левски“ и ЦСКА. Това съобщи пред журналисти главен инспектор Иван Георгиев, началник на сектор „Масови мероприятия“ към СДВР.

Двубоят ще се проведе на 8 ноември от 15:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

Около 2000 служители на МВР ще бъдат ангажирани с охраната на събитието. Сред тях ще има полицаи от областните дирекции, Главна дирекция „Жандармерия, специализирани операции и борба с тероризма“ (ГДЖСОБТ) и СДВР.

Полицейското присъствие ще бъде засилено още от сутринта, включително в крайните квартали на столицата. В централната градска част и около стадиона то ще бъде по-видимо. Около обяд спортното съоръжение ще бъде оградено с полицейски ленти и парапети, а достъпът на феновете ще се осъществява през контролно-пропускателни пунктове срещу представяне на билет и лична карта.

Главен инспектор Георгиев уточни, че няма да бъдат допускани лица с наложени забрани за посещение на спортни мероприятия в страната и чужбина. Всички камери за видеонаблюдение ще бъдат използвани за установяване на нарушители. Възможни са временни ограничения на движението в централната част на София.

В деня на дербито е заявено шествие от 12:30 часа, за което е създадена организация, а други събития засега не са регистрирани.

По повод новия Законопроект за безопасността и сигурността по време на спортни мероприятия, приет на първо четене в парламента, Георгиев заяви, че в него са включени добри практики, но е необходимо допълнително прецизиране на критериите. „Когато санкциите са по-тежки и се налагат строги мерки на нарушителите, опазването на обществения ред става по-лесно. Адмирирам по-строгите наказания към тези, които нарушават реда“, подчерта той.