Л око София постигна много важна победа с 2:1 при гостуването си на Монтана в първия мач от междинния 18-ти кръг в българската Първа лига. Попадението бяха дело на Спас Делев и Краси Станоев. Борис Димитров бе точен за Монтана. Локо скосна до осмо място в класирането с 23 точки, докато хората на Анатоли Нанков остават на 14-то място с 14 точки.

Локомотив София поведе с 1:0 в 19-ата минута. Спас Делев отправи много силен удар от дистанция в 19-ата минута, а вратарят Васил Симеонов допусна огромна грешка и топката премина голлинията. Симеонов докосна топката, но не успя да я избие адекватно и топката премина зад гърба му. Асът отпразнува попадението с биберон, тъй като той наскоро стана баща.

Футболистите на Локомотив София имаха претенции за дузпа в 37-ата минута. След центриране в наказателното поле на Монтана останаха съмнения за игра с ръка на Мартин Михайлов, но Волен Чинков прецени, че няма основание да бъде свирена дузпа, а ВАР потвърди неговото решение.

Монтана успя да изравни резултата в 59-ата минута. Кристофър Ачемпонг подаде към Тунгаров, който стреля, но ударът му бе блокиран. След това Коконов отправи удар, но Дембеле блокира удара, като останаха съмнения, че игра с ръка. След това Локомотив София изчисти топката. Костадин Илиев с дълъг извеждащ пас изведе Борис Димитров зад гърба на Джуниет Али, който го изпусна. Димитров с много хубав завършващ удар вкара топката във вратата на Мартин Величков.

Локомотив София обаче отново излезе напред в резултата в 66-ата минута. Ангел Лясков подаде към Спас Делев, който продължи топката за Георги Минчев, но той се размина с нея. След това топката попадна на крака на Красимир Станоев, който с много хубав плътен удар вкара топката във вратата на Васил Симеонов.

Локомотив София остана с човек по-малко на терена в 82-ата минута, след като Райън Бидунга бе изгонен за втори жълт картон за нарушение срещу Филип Ежике.

