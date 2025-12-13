Директорът на Локомотив Сф Бойчо Величков коментира пред „Мач Телеграф“ очакванията си за предстоящата среща на тима с ЦСКА за Купата на България. Той е на мнение, че този двубой може да бъде взет от столичните „железничари“ и заяви, че няма значение дали това ще се случи в редовното време или не.

„Очаквам един много здрав и хубав двубой да се получи. И двата тима имат качествата да го направят. Силно се надявам да успеем да победим и вярвам, че това може да го постигнем. Дали това ще се случи в редовното време или в продълженията - за мен няма значение. Локо Сф ще излезе за победа и има сили да я постегне, в това трябва да бъдат убедени всички. Момчетата са подготвени добре и ще излязат амбицирани за успех. Срещите за Купата на България винаги са малко по-различни. В такива мачове всичко се случва. Да, ЦСКА е в подем, откакто Христо Янев дойде начело на отбора, но ето, че загубиха от Черно море с 2:0 във Варна. Мисля, че и ние имаме силите да ги победим", започна Бойчо Величков пред "Мач Телеграф".

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

Цялото му изказване четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX