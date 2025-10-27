Директорът на Локомотив Сф Бойчо Величков коментира пред „Мач Телеграф“ трудната ситуация за „железничарите“. Той разкри своите очаквания за срещата с Рилски спортист за Купата на България и сподели, че на този мач в „Надежда“ гледат много сериозно.

„За мен изпуснахме трите точки. Това е моето мнение. За съжаление от известно време и късметът не е на наша страна. Доста мачове се насъбраха без успех и не е приятно за никого. Особено в последните няколко мача изпуснахме много положения. Станаха вече 9 мача без победа. Това влияе и на психиката на футболистите, но те сами трябва да излязат от това положение. Разполагаме с класни играчи и се надявам вече този карък да е приключил. Сега ни предстои среща за Купата на България с Рилски спортист. Гледаме много сериозно над този мач, защото те разполагат с опитни футболисти. Имат амбиции да влизат във Втора лига и те са напълно реални. Знаем, че ако има едно леко подценяване, противникът винаги може да се възползва от това. Рилски ще се хвърли и ще се опитат да се докажат. Едно леко подценяване може да ни изиграе лоша шега. Готвим се и отиваме концентрирани там. Очаква ни важен двубой, който трябва да спечелим и то в редовните 90 минути. Имаме нужда от един успех сега. След това ни чака мач с Берое в Стара Загора, но още не мислим за него. Гледаме да сме концентрирани за срещата във вторник. Мисля, че така е по-правилно. Ще преодолеем този период и съм сигурен в това. Имаме добър отбор, но ни трябва малко късмет. Имаме силен отбор и добър треньор в лицето на Станислав Генчев. Не е имало изобщо разговори за евентуално негово напускане. Не мислим за такова нещо. Той е отличен специалист и трябва да му се даде време и ние да бъдем зад него. Ще преминем през това заедно!“, заяви Величков.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

