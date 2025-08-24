С имволичната първа копка за поставянето на осветление на стадион „Дружба“ в Добрич бе направена днес. На церемонията присъстваха лидерът на ПП ГЕРБ Бойко Борисов, Деница Сачева (народен представител от ПП ГЕРБ), Георги Иванов (президент на Българския футболен cъюз, Сергей Серафимов (председател на УС на ФК Добруджа), кметът Йордан Йорданов, председателят на ОбС – Добрич Красимир Николов и др.

"След тази символична първа копка, тази вечер ще играем първия мач като домакини. Благодаря на всички, които положиха усилия това да се осъществи. Силното партньорство между община и държава водят до силни проекти и решения", каза кметът на Добрич Йордан Йорданов.

"Това, че тази вечер на стадиона ще има 5 000 души е истински празник. Това ще върне духа на града. ГЕРБ винаги инвестира много в спортна инфраструктура и се радвам, че този път се прави в Добрич", заяви народният представител Деница Сачева.

"Чест е да съм тук и се радвам, че отборът ще се завърне на свой терен, където ще има най-голяма подкрепа. От името на БФC благодаря на ПП ГЕРБ за това, че помагат на спорта, каза Георги Иванов – Гонзо.

Сергей Серафимов също изказа благодарности за това, че ще се осъществи проектът за осветление на стадион „Дружба“. "Когато един град е положил толкова усилия, за толкова години и е влязъл в А група, хората заслужават да имат мачове на собствения си стадион, а не да пътуват до Варна. Затова успяхме да го направим - с дружни усилия, с усилията и на колегите от другите партии, с които сме в правителството", обяви Бойко Борисов

Георги Дочев – архиерейският наместник на Добричка духовна околия благослови старта на проекта. Тази вечер Добруджа приема Ботев Враца в първото си домакинство в елита от 22 години.