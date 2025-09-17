С портният директор на ЦСКА Бойко Величков вече работи по зимната селекция на "червените", научи "Мач Телеграф". За разлика от предшественика си - Пауло Нога, който нямаше почти никакво отношение към спортно-техническата част на първия отбор, Величков в момента търси нови попълнения на тима. Това означава, че главният скаут Мето Томанов, който доскоро държеше цялата власт около селекцията, вече е с намалени функции. От клуба разкриха, че Бойко Величков търси нови попълнения във всички линии, въпреки че към момента това не му е приоритет, а тази му функция е по-скоро помощна. При всички положения обаче спортният директор ще има думата около привличането на нови футболисти, а правомощията му около трансферите ще бъдат в пъти по-големи от тези на Пауло Нога.

