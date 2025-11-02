С портният директор на ЦСКА Бойко Величков също не пропусна да застане пред медиите, след като "червените" влязоха в серия преди дербито. ""Ясно беше, че с оглед позицията, на която се намирахме, тези последни три двубоя за първенство, които минаха, плюс този за Купата, бяха в графата задължителни и трябваше да направим всичко възможно да вземем максималния брой точки от тях. Игрово, смятам, че на моменти показахме доста добри неща, включително и в днешния двубой", заяви той.

"Ние сме далеч от мисълта, че можем през цялото време да демонстрираме тези отлични неща, които показахме в голяма част от двубоя с Берое на моменти, и то доста продължителни моменти, и в днешния двубой. Така че ние знаем нашите слабости, знаем по какъв начин на този етап да печелим тези двубои и се радвам, че успяхме да го направим, защото имаме още много работа за вършене и като игра, и като възстановяване на някакви позиции", каза още Величков.

"Радващото е, че в момента в клуба хората, които работят, знаят какво трябва да бъде и това дава ясна посока къде трябва да сме, също така вярвам, че е ясно и как трябва да се случи това нещо. Така че Христо в своята си роля да работи в тази посока вътре в съблекалнята и с отбора се справи отлично. Няма как да избягам от клишетата. Участвал съм в това дерби като състезател. Знам колко непредвидимо може да бъде. Левски е в добро състояние и като класиране е на отлична позиция. Ние си гледаме нашата роля. Ние да можем да излезем по начин, по който да дадем най-доброто от себе си. Това е целта", отсече той.

"Това е въпрос, който е широко дискутиран години наред, защото перманентно се повтарят такива ситуации. Градоначалникът на Пловдив взе някакви мерки превантивно, опита се да направи така, че да не се стигне до ексцесии и въпреки това стана този неприятен инцидент. Вярвам, че акцента трябва да бъде върху спортно-техническото ниво на отборите, върху спортно-техническото противопоставяне", заяви Величков.

"Много неща имаме за решаване. Разговорите са непрекъснати във всякакви посоки. Много неща имаме да свършим още. Със сигурност искаме да имаме отличен отбор. Отбор, който да се бори за първото място, който да е конкурентоспособен на домашната сцена. Знаем слабостите, които имаме в това естество, знаем и какво трябва да бъде привлечено евентуално", каза още директорът на ЦСКА.

Той начерта и целите пред играчите и треньорите: "ЦСКА да се бори за трите точки във всеки един двубой, в който участва и да наваксва така, както прави напоследък в класирането".

Директорът направи и интересно изказване около бъдещето на Христо Янев: "Не, това са неща, за които математиката не важи. Тук важи до голяма степен историята, манталитетът, с който и започнахме нашия разговор днес с вас. Манталитетът и историята показват, че ЦСКА трябва да бъде първи".