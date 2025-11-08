Б отев Враца победи с 1:0 Локомотив София като гост в мач от 15-ия кръг на Първа лига. Радослав Цонев вкара единствения гол в мача.

Това е трета поредна среща без загуба за Ботев в Първа лига и общо четвърта във всички турнири. Тимът на Тодор Симов е с три победи и равенство срещу ЦСКА 1948 в последните си 4 мача.

Локомотив започна мача по-добре. В началото Спас Делев имаше шанс, но вратарят на Ботев Димитър Евтимов го спря. Луанн опита удар в 17-ата минута, но не уцели вратата. Ботев можеше да поведе в 34-ата минута. Хосе Гайегос стреля, Александър Любенов отби с крак, а топката се отклони и в гредата. В края на първото полувреме Спас Делев бе сменен заради контузия в бедрото.

Ботев Враца поведе малко след началото на второто полувреме. Даниел Генов свали с глава към Радослав Цонев, който се разписа отблизо. Локомотив можеше да изравни само две минути по-късно, но Патрик-Габриел Галчев не успя да уцели вратата. В следващите минути и двата тима трудно стигаха до шансове. В края Локомотив опита натиск. Октавио имаше шанс да изравни, но Димитър Евтимов отрази удара му.

Ботев е 6-и с 21 точки, Локомотив София е на 9-о място с 16.