С елекционерът на България Александър Димитров даде пресконференция преди гостуването на Испания в световна квалификация. Той заяви, че "трикольорите" се изправят срещу най-добрия отбор в света и са наясно, че ще ядат шамари. "И двете неща не са лесни. И по двете неща работим след тежката загуба. Наясно сме, че ще ядем много шамари в тези квалификации. Наясно сме къде се намираме. Искаме играчите да дават най-доброто от техните възможности. Имаше позитивни неща и гледаме да се фокусираме върху тях, за да избягаме от психологическата дупка, в която изпаднахме", започна Димитров.

"Работихме върху физическото и психологическото възстановяване на играчите. Не заслужавахме такава загуба. Това е най-голямата ми загуба. Започнахме и тактически да подготвяме отбора за мача с най-добрия отбор в света. Не казвам, че е лесно - много е трудно. Това е част от нашата работа. Бяхме наясно със силата на противниците. Никой не ни е карал насила да заемем тази позиция. За нас е чест и отговорност. След всяко лошо време, идва хубаво. Трябва да подготовим играчите и за хубавото, а то неминуемо ще дойде с целенасочена работа", заяви селекционерът на България.

"На мястото на контузените взехме Мартин Георгиев. Ще има промени в състава с оглед физическото състояние и тактическата насоченост за утрешния двубой. Аз съм сигурен, че Испания ще излезе с най-доброто, с което разполага. Те имат ключови липси, но те са заменими. Не очаквам да има някакви ротации, за да се даде игрово време на други футболисти. Ще се търси максимума да се вземе от този двубой с най-добрите футболисти, с които разполага Луис де ла Фуенте и за това се готвим".

"Утре ще разберете. Ние се готвим и за двата мача и изготвяме стратегия и за двата мача. Това че един състезател остава резерва в един мач, не значи, че няма да играе в следващия мач. Времето е много малко за възстановяване. Ако за първия мач водещо е игровите минути на играчите, сега е и физическото състояние", каза Димитров на въпрос за факта, че Илия Груев не записа нито минута срещу Турция.

"Резултатът е важен, при всички положения. Искаме да избягаме от резултата срещу Турция. По-скоро като игра, игрово поведение може да дадем повече, отколкото с мача с Турция. Имаме още потенциал, особено в офанзивен план. В българското първенство няма много комплексни крайни защитници, сме притиснати до стената. Психическото състояние на Виктор Попов не беше добро след мача. Това е част от играта. Той е млад футболист, има накъде да се развива. Виктор Попов влиза в нашите планове и трябва да излезе от тази ситуация. Който не играе, той не бърка. Ние и неговите колеги трябва да му помогнем да излезе от тази неприятна ситуация. Всеки може да попадне в такава", завърши Димитров.

