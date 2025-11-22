М ачовете на Локомотив София до края на годината ще бъдат решаващи за бъдещето на ръководството на клуба, а в това число и спортно-техническия щаб. "Мач Телеграф" научи, че босът на "червено-черните" Веселин Стоянов готви промени в ръководството на клуба. Твърди се, че те може да засегнат както оперативните шефове, така и треньорското ръководство. В "Надежда" има напрежение заради слабото представяне на отбора. От началото на сезона под ръководството на Станислав Генчев Локо София записа само 3 победи. По-лошото е, че в последните 11 срещи столичните "железничари" записаха само една победа и към днешна дата са на 11-о място в класирането, само на 3 точки от 15-ия Монтана.

Според слуховете дългогодишният директор на Локо Сф Иво Котев ще поеме детско-юношеската школо на клуба, като това ще бъде основната му дейност. В клуба пък ще се завърне една от легендите на тима. Старши треньорът Станислав Генчев също не е сигурен за поста си. Той е под мониторинг в последно време, а това ще продължи и днес на "Тича".

Междувременно стана ясно, че Спас Делев е успял да се възстанови от контузията си и ще бъде на линия за мача с Черно море.

Още по тематата може да прочетете в днешния брой на "Мач Телеграф"

