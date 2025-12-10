ЦСКА ще изпрати оферта за привличането на крилото на Славия Кристиян Балов, научи „Мач Телеграф“. Талантът убеди с представянето си през есента, че го очаква голямо бъдеще и това е накарало шефовете на „червените“ да се задействат. Все пак интересът към него е огромен, споменава се дори името и на Лудогорец, а неговият агент е говорил с Левски. За момента от „Герена“ нямат интерес към крилото, но това може да се промени при евентуален трансфер на Марин Петков през зимата. Заради това и те ни се затварят вратата.

