П роливен дъжд в Панчарево съпътстваше първата открита тренировка на Христо Янев като треньор на ЦСКА. Всъщност открито е силно казано, защото само първите 15 минути от тренировката можеше да се проследят. Старши треньорът на "червените", който не можеше да разчита в първия си мач - 1:1 с Локомотив София в "Надежда", на контузените Улаус Скаршем, Лумбард Делова и Иван Турицов, вероятно ще използва само последният в предстоящото дерби с Лудогорец. Мачът с шампионите е в неделя от 20:15 часа на Националния стадион „Васил Левски“, а Улаус Скаршем със сигурност ще го пропусне. Норвежецът още не тренира с отбора заради проблем в коляното и не е сигурно, че ще се завърне в игра и след паузата в шампионата.

Защитникът Лумбард Делова започна тренировката вчера с основната група, но не е в оптимално състояние и до последно няма да е ясно дали ще може да участва в дербито с Лудогорец. Дори и да попадне в групата е по-вероятно той да остане на пейката.

Иван Турицов, който също не игра срещу Локомотив София, ще бъде на разположение на Янев за мача с Лудогорец в неделя. Той вече е напълно възстановен от травмата си. Наставникът на "червените" няма да може да разчита срещу "орлите" и на наказаните Йоан Борносузов и Илиан Антонов, които получиха червени картони в мач за втория отбор и са аут за Лудогорец.

Още четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX