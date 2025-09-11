А нгел Лясков официално подписа договор за 2 години с тима на Локомотив София, който е в очакване на близкия приятел на своя старши треньор Станислав Генчев - Ивелин Попов.

Ето какво гласи съобщението на столичните "железничари":

„Ангел Лясков е футболист на Локомотив София!

Днес Ангел Лясков подписа двугодишен договор с Локомотив София! Левият бранител е юноша на Литекс, а през последните 2 сезона впечатли с изявите си за Локомотив Пловдив). Лясков е преминал през всички национални гарнитури на България и има 2 мача за мъжкия национален отбор.

Ръководството на Локомотив София пожелава на Ангел Лясков здраве, късмет и много радостни моменти с червено-черната фланелка!”