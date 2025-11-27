Т реньорът на Славия – Ратко Достанич даде специално интервю за „Домът на футбола“ по DIEMA SPORT. В него той говори за целите пред отбора и двубоя с бившия му отбор Левски, а в края отговори на наколко блиц въпроса. „Не беше трудно да приема предложението на Славия. Наясно съм с политиката на клуба, все пак за трети път съм тук. Обичам да работя с млади футболисти, да ги налагам. Не е трудно да се работи с тях, защото искат да направят кариера. Да, на Балканите е много трудно, защото може да си аут дори след една-две загуби“, започна сръбският специалист.

Той си спомни за първия път, когато пое Славия през 2004 година. „Много неща са се променили оттогава до днес. На първо място, аз съм остарял и това е нормално. Преди 20 години в Славия имаше много качествени футболисти, както и в другите отбори. Може би съм от тази генерацията, която е донесла нещо ново. Таланти винаги има, трябва само да имате търпение и да им давате шанс.

Имам голямо уважение към Венци Стефанов и всички, които работят в Славия. Това са хора, които 30 години дават пари от своя джоб за футбола. Организацията е на много добро ниво, спазва се йерархията. Мисля, че сегашният отбор разполага с много качество. Още е рано да се каже, че сме направили голяма крачка напред. Имаме индивидуално качество, което трябва да го превърнем в отборно, да направим и още по-силен колектив.Нямаме право да подценяваме нито един отбор. Всички мачове са трудни и ако не даваме максимума, няма да печелим“, обясни наставникът на „белите“.

Достанич, който е бил треньор и на Левски, коментира и задаващия се сблъсък със „сините“. „Не бих казал, че този мач има по-специално значение за мен. Имам голямо уважение към Левски, все пак два пъти съм работил там. Но вярвам, че можем да се противопоставим, да играем като равен с равен. Левски заслужено е на първо място, има много добър отбор и треньор. И ако стане шампион, браво.

Целта е Славия да завърши между първите шест отбора. По-важно е обаче да се класираме за евротурнирите и да налагаме млади футболисти“, завърши той.

БЛИЦ

1. Сръбска или българска кухня?

- Сръбска

2. Сръбска или българска музика?

- Сръбска.

3. Сръбски или български футбол?

- Български.

4. Най-добрият играч на Славия?

- Иван Минчев.

5. Лидерът на отбора?

- Иван Минчев.

6. Най-техничният?

- Соле.

7. Най-бързият?

- Емил Стоев.

8. Кой закъснява най-често?

- Нашият Соле, той е шампион от това.

9. Най-забавният?

- Марко Милетич.

10. Кой пуска музиката в съблекалнята?

- Марко Милетич.

11. На кого ще дадете да бие дузпа в 90-ата минута?

- На Янис Гермуш.