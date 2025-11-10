Д унав Русе продължава да няма загуба от началото на сезона в Втора лига и записа важна победа с 2:0 срещу Фратрия в дербито на върха от 15-ия кръг. Денислав Минчeв откри в 19-ата с хубаво изпълнение, а Билал Салах сложи точка на спора в 73-ата минута. „Драконите“ можеха да запишат още по-убедителен успех, но греда на Борислав Маринов и няколко пропуски им костваха още попадения.

Преди почивката русенци доминираха на терена и съвсем заслужено се оттеглиха на почивката с гол аванс. През втората част играта се отвори и двата отбора създадоха редица ситуации пред противниковите вратари. Ксавело Дривентак направи пропуск за Фратрия, а след това Ибрахим Кейта можеше да си отбележи автогол и възстанови равенството, но кълбото се отби от гредата. Много скоро след това обаче Дунав реши всичко с втори гол, а до края тимът пропусна още няколко добри положения, включително отново на Салах, на Кейта и гредата на Маринов.

По този начин възпитаниците на Георги Чиликов продължава да няма загуба в шампионата, като след 12 победи и две равенства тимът заема твърдо първата позиция с 38 точки. „Драконите“ вече имат седем преднина именно пред Фратрия, който остава втори с 31 пункта. В неделя ден Вихрен Сандански и Янтра Габрово, тимовете, заемащи третата и четвъртата позиция в класирането, не успяха да се победят и остават съответно с по 27 и 29 точки. Равенството допълнително улеснява ситуацията на Дунав, който в момента се очертава като най-сериозния претендент за директна промоция в елита. След паузата за националните русенци гостуват именно на Янтра, докато Фратрия приема Беласица Петрич.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX