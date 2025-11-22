Д унав преля с 9 точки пред втория във Втора лига - Фратрия. "Драконите" ликуваха с чиста победа над Миньор - 2:0. Тя дойде след голове на Радослав Апостолов от дузпа и Борислав Маринов. Друг кандидат поне за промоция за елита - Беласица, също записа успех с 2:0 като гост. "Ковачите" занитиха лошо Беласица.
Бомбата хвърли Спортист Своге, който разби Хебър с 3:0 насред Пазарджик! Срещата бе и благотворителна. Двата отбори излязоха с кучета от местния приют. Битката на новаците между Черноморец Бургас и Севлиево бе спечелена минимално от „акулите“.
Резултати и голмайстори:
Беласица - Янтра 0:2
0:1 Денислав Ангелов 12
0:2 Денислав Ангелов 74
Хебър - Спортист Своге 0:3
0:1 Юри де Соуза 42
0:2 Владимир Гогов 68
0:3 Васил Димитров 90
Черноморец Бс - Севлиево 1:0
1:0 Георги Стайков 40
Дунав - Миньор 2:0
1:0 Радослав Апостолов 23-д
2:0 Борислав Маринов 87