Д унав преля с 9 точки пред втория във Втора лига - Фратрия. "Драконите" ликуваха с чиста победа над Миньор - 2:0. Тя дойде след голове на Радослав Апостолов от дузпа и Борислав Маринов. Друг кандидат поне за промоция за елита - Беласица, също записа успех с 2:0 като гост. "Ковачите" занитиха лошо Беласица. 

Бомбата хвърли Спортист Своге, който разби Хебър с 3:0 насред Пазарджик! Срещата бе и благотворителна. Двата отбори излязоха с кучета от местния приют. Битката на новаците между Черноморец Бургас и Севлиево бе спечелена минимално от „акулите“.

Резултати и голмайстори:
Беласица - Янтра 0:2
0:1 Денислав Ангелов 12

0:2 Денислав Ангелов 74

Хебър - Спортист Своге 0:3
0:1 Юри де Соуза 42

0:2 Владимир Гогов 68

0:3 Васил Димитров 90

Черноморец Бс - Севлиево 1:0
1:0 Георги Стайков 40

Дунав  - Миньор 2:0
1:0 Радослав Апостолов 23-д

2:0 Борислав Маринов 87

