"Изключително нервен мач. Бях изненадан, защото тези дербита се играят тактически силно и с интелект на надигравания. Ако искаш да си шампион, тези дербита трябва да се печелят", обяви бившият треньорът на Лудогорец и Левски Георги Дерменджиев. "Лудогорец ще започнат международни мачове, което ще вдигне формата на отбора. Мотивацията на играчите е по-голяма, когато влезе в Европа. Темпото в българското първенство е изключително бавно и играчите няма да бъдат претоварени", каза още той пред БНТ.

"Хулио Веласкес се справя много добре. Той е реалист и знае качествата на играчите си. Въздейства много добре психологически върху играчите си. Руи Мота все още търси състава. Лудогорец имат много по-качествени играчи и отново ще бъдат шампиони", допълни Дерменджиев. Той бе категоричен, че само треньор с опит може да изправи ЦСКА.

"ЦСКА трябва да има много опитен треньор, който да е българин. Не искам да казвам имена. Треньорът трябва да бъде много устойчив, а не лабилен. Феновете не трябва да са толкова претенциозни, защото се виждат качествата в момента. Отборът има финансови средства, но трябва да се намерят правилните хора. Получи се голямо текучество на играчи, които също се нуждаят от необходимото време", заяви Дерменджиев.

"Александър Димитров е млад треньор, който натрупа доста опит с младежкия национален отбор. Трябва да знаем възможността на нашия отбор. С този капацитет, футболът няма как да достигне 94-а година. Не трябва да имаме големи очаквания. Пожелавам му успех и да бъде разумен. Много искам българският футбол да се съживи, но няма светлина. Имам много добро мнение към Георги Иванов, който прави всичко възможно", смята Дерменджиев.