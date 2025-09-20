М анчестър Юнайтед хлъзна Челси в луд мач от Висшата лига с 2:1 на "Олд Трафорд". В дербито имаше от всичко - драма, напрежение, три гола, два червени картона и куп спорни ситуации.

"Червените дяволи" постигнаха много важен успех. Той стартира още в 3-ата минута. Патрик Доргу центрира от фланга, но ударът на Брайън Мбемо с глава бе спасен от Роберт Санчес. Именно испанският страж обаче само минута по-късно бе принуден да излезе, за да пресече откъсващия се Мбемо, но вместо това го фаулира пред наказателното поле, което му донесе моментален червен картон.

В 15-ата минута Доргу с глава прати топката през няколко играчи към Бруно Фернандеш, който отблизо реализира за 1:0. Останаха сериозни съмнения за засада, но след няколко минути преглед на ситуацията с ВАР Питър Банкс все пак посочи към центъра. Каземиро удвои преднината на "червените дяволи" в 37-ата минута, но от герой се превърна в грешник за своя тим и бе изгонен в 45+5 на първата част.

През второто полувреме “сините” успяха да наложат по-сериозен натиск едва след 70-ата минута, когато осъществиха няколко по-опасни атаки. Десет минути преди края на двубоя се стигна до корнер, от който Рийс Джеймс отново центрира отлично, а Трево Чалоба надскочи играчите в червено и с глава реализира за 2:1. Но за повече нямаше време под проливния дъжд на "Олд Трафорд".

