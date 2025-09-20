Ю вентус стигна до 1:1 при визитата на Верона в четвъртия кръг от Серия А. Франсиско Консейсао вкара за „Старата госпожа“, но Гифт Орбан изравни от дузпа за тима от града на Ромео и Жулиета.

През второто полувреме Верона вкара и втори гол, но той не бе признат заради засада, която бе много тънка - за няколко сантиметра.

С това равенство тимът на Игор Тудор събра 10 точки и временно излезе на върха в Серия А, но е с мач повече от Наполи, докато Верона събра 3 точки и излезе на 15-а позиция.

Юве бе доста изтощен от предните си два мача - драматичния успех над Интер с 4:3 и още едно лудо 4:4 срещу Борусия Дортмунд в Шампионската лига.

