К уриозна история разказа Уейн Руни относно клубното съперничество със собствената му съпруга Колийн. Въпреки че са заедно вече 23 г., двамата са преминали през изневерите на футболната звезда и пиянските му изцепки, а сега, оказа се, и през други проблеми.

Уейн, който е привърженик на Евертън от дете, си има вкъщи жена, когато винаги е била от Ливърпул. По този повод бившият национал говори в подкаста си The Wayne Rooney Show по BBC: „Когато Ливърпул спечелиха Висшата лига през 2020-а, се прибирам у дома и виждам знамената им окачени отпред. Казах й да ги маха. Тя се качи на прозореца, за да ги свали, а аз я заключих навън“.

На въпроса колко дълго е останала навън, Руни отговори кратко: „Не за дълго“. Той игра за Евертън от 2002 до 2004 г. и през 2017/18 г., но никога не е печелил градското дерби. С фланелката на Манчестър Юнайтед обаче е водил много битки с мърсисайдци. „Ненавиждах тези битки. Не ги побеждавахме често, така че когато успееш, трябва да се увериш, че ще се насладиш. Цялата седмица на очакване беше ужасна. Става ти лошо, защото ако загубиш, Ливърпул ти го натякват”.

Междувременно Колийн подготвя грандиозно парти за 40-ия рожден ден на мъжа си, за което е получила карт бланш да харчи, колкото си иска. „Планът е да има много тържества, но кулминацията да бъде в дома им – разказа близък до семейството пред Heat. - Те имат повече от достатъчно пространство и това е просто видът събитие, което тя си е представяла, когато са строили мястото. Всички техни приятели и роднини ще бъдат там, а Колийн също така иска да покани хора, които са оказали голямо влияние върху кариерата на Уейн, което включва много от бившите му съотборници в Англия и техните съпруги. Сред тях са Виктория Бекъм, Алекс Джерард, Аби Кланси, Тони Тери, Луиз Оуен и други. Колийн знае, че тези жени все още обичат да купонясват и това ще бъде много забавно“.

В момента Уейн се изявява като тв експерт, докато съпругата му е пред подписване на договор за 10 млн. паунда за риалити предаване от къщата им с „Дисни Плюс“. Най-големият от четиримата им синове – Кай (16), пък продължава да бележи впечатляващ напредък в системата на академията на "Манчестър Юнайтед", така че Руни има какво да празнува.