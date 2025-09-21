В центъра на града има опашки от купувачи. Всичко е на самообслужване, а цените са се повишили. Това всъщност е единствената промяна от времето, когато на касата в този супермаркет работеше 19-годишният Тиджани Рейндърс.

Това е Цволе, в нидерландската провинция Оверейсел, и е близо до центъра, където треньорът на Ливърпул, Арне Слот, има красива къща. Дали той и семейството му са пазарували в онзи магазин? И ако да, осъзнавали ли са, че тъмнокосото момче, което маркира продуктите на касата, е част от отбора, в който самият Слот е прекарал по-голямата част от кариерата си като играч?

„Работата на Тиджани беше да подрежда продуктите, да работи като касиер, изобщо да върши по малко от всичко. Винаги беше концентриран върху футбола, но на тази възраст искаше да си докарва допълнителни доходи“, казва Бас ван Вейнен, който е работил в магазина в онзи период.

Той е бил приятел с Рейндърс и все още е. Играли са в един и същи отбор, а после са стигнали чак до ПЕК Цволе, клуба от родния им град, участващ в нидерландската Ередивизи.

Преход

Само за осем години Рейндърс е преминал от подреждане на рафтове в супермаркет до „Сан Сиро“ с Милан и участие във Висшата лига с Манчестър Сити. Може би се чудите защо обещаващ млад футболист от клуб от най-високото ниво в Нидерландия би приел да подрежда стоки, да стои на касата за по няколкостотин евро на месец. Отговорът ни казва много за начина, по който е възпитан Рейндърс, който сега е на 27. По-малкият му брат Елиано игра за Цволе в продължение на седем години (и между другото също е работил в магазин), преди да напусне миналия месец. Баща им, Мартин, е бивш нападател на Цволе, който има 250 мача в професионалния футбол, включително един сезон с Нешвил Метрос във втора дивизия на първенството на САЩ. Но Мартин, сега на 53, знае от опит колко лесно е младите футболисти да се откъснат от реалния живот. Според него е по-полезно синовете му да разберат какво е „нормална“ работа. Анджелина, майката на момчетата, е на същото мнение. Тя е тази, която вижда обявата „търсят се служители“ на таблото в магазина. „Веднага отидох при управителя“, казва тя. „Дадоха ми формуляр. Казах: „Не е за мен, а за сина ми“. Върнах се при Тиджани и му казах: „Хайде, попълни го веднага“. А най-хубавото е, че той много се забавляваше, докато работеше там.“

Това, което може би не знаете, е , че новият играч с №4 в Сити има куче от породата помски, кръстоска между померан и сибирско хъски, което се казва Меси. Причината за името? Вероятно се досещате.

Семейство

Хората, които познават Рейндърс най-добре, говорят за това колко здраво е стъпил на земята, как никога не е губил връзка с приятелите си от детството и колко много означава семейството за него. Той и съпругата му Марина, неговата любов от детските години, имат син - бебето Ксавиен. Тиджани говори с брат си всеки ден, а когато е у дома в Цволе, обича да взима по-малката си сестра Сиане, талантлива танцьорка, от училище. Почти няма ден, в който да не се обади на родителите си.

Има много истории от Цволе, малък град с население от 130 000 души, които разкриват кой всъщност е той, защо е толкова харесван и колко отдаден е на футбола още от най-ранна възраст, включително в началното училище „Зевенспронг“ в квартал Стадсхаген.

„Всички в класа искаха да са в неговия отбор“, разказва Нанда Маст-Крол, неговата класна, пред The Athletic. „Винаги риташе топка — зад храстите, на игрището. Обичаше да прави финтове. В края на последната му учебна година, когато всички трябваше да се сбогуват, му казах, че ще успее. Бях доста развълнувана. И му казах: „Ако станеш футболист, трябва да ми дадеш автограф“. Той самият не изглеждаше да вярва, че ще стане толкова добър. Но да, получих автограф. Грабна лист хартия и ми написа името си.“ А най-лошото? „Изгубих го. Търсих навсякъде и не мога да го намеря. Имах голяма кутия, в която пазех такива неща. Но все още го търся.“

Потенциал

Първоначално Твенте забелязва потенциала на братята Рейндърс. Това означава пътуване от един час в едната посока - тръгване в 6,10 сутринта четири дни в седмицата до тренировъчната база на отбора в Хенгело. По-късно, когато Тиджани и Елиано пораснали, клубът започнал да изпраща микробус, за да ги взима. Но през първата година зад волана била Анджелина.

Тази рутина приключила през 2015 г., когато Тиджани напуска Твенте, после стига до ПЕК Цволе, преди кариерата му наистина да тръгне нагоре с трансфер в АЗ Алкмаар.

Тогава елитните европейски клубове започват да го забелязват. Като дете любимите играчи на Рейндърс били Роналдиньо и Кака. Затова през юли 2023 г. трансферът му в Милан и обличането на червено-черната фланелка, носена от двамата бразилци, означавал много за него. Рейндърс спечели наградата за най-добър халф в Серия А миналия сезон, като отбеляза 15 гола. Утвърди се като титуляр в националния отбор с 25 участия за Нидерландия за малко повече от две години.

Много хора във футболните среди все още са изненадани, че Сити е платил само 45 млн. паунда, за да го привлече през юни. А в Цволе всички говорят колко са горди. Казват едно и също: че славата не е променила Рейндърс, че той все още е същият земен човек и че успехът му е награда за години труд. А семейното му правило остава непроменено: „Върви с високо вдигната глава, но никога не гледай отвисоко на никого.“

Даниел Тейлър, The Athletic