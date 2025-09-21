"Акулите" скочиха срещу "болярин". Това стана с декларация, в която от Черноморец смятат, че Стилян Колев има вина за загубата им от Дунав с 0:2. Те смятат, че срещата е приключила още в 29-ата минута, когато е бил изгонен Христо Митев. Ето какво написаха в Бургас:

„Акули“, Черноморец допусна загуба с 0:2 при гостуването си на Дунав (Русе). Мачът от IX кръг на Втора лига бе ръководен от главен съдия Стилян Колев с помощници Александър Апостолов и Борислав Борисов. Ръководството на Черноморец счита, че именно реферите бяха в основата на поражението.

Всичко в двубоя бе решено само с една ситуация, при която считаме, че Черноморец беше двойно ощетен. Първо главният рефер отсъди най-меко казано спорна дузпа. Вследствие на видяното от Стилян Колев нарушение, той показа втори жълт и съответно червен картон на Христо Митев. Така, още в средата на първото полувреме „акулите“ се оказаха изоставащи в резултата и с човек по-малко на терена.

В заключение бихме искали да споделим на първо място, че по никакъв начин не искаме да омаловажаваме победата на Дунав, футболистите, треньорите и целия екип на клуба. Считаме, че воденият от Георги Чиликов тим играе отличен футбол, а резултатите са категорични – първо място преди изиграването на последните срещи от кръга.

Също така ясно заявяваме, че не искаме Черноморец по никакъв начин да бъде толериран или да му се помага. Единственото ни желание е отборът да бъде поставен от съдиите при равни условия със своя съперник и крайният резултат да бъде определен от това кой е бил по-добър в конкретния мач. Всичко това не е базирано само на съдийството в мача с Дунав, а на очертаваща се, според нас, тенденция. Състезателите на Черноморец все още не са получавали картони само за неправилно дишане. А ние убедено твърдим, че възпитаниците на Ангел Стойков са сред най-толерантните, коректни и чисто играещи футболисти във Втора лига, каквито и самият старши треньор иска да бъдат. Искаме още да се знае, че, ако тази тенденция продължи, ние отново няма да мълчим, а ще защитим гласно и категорично любимия си отбор.