Б лагодетелят на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов не е на себе си, след като "червените" разбиха с 4:0 Локомотив Пд и се изкачиха на второто място в класирането. Първо обяви, че изявите на "червените" са били истинско "жого бонито" (б.р. красивата игра, термин, който се свързва с бразилския национален отбор). А след това лепна сериозна цена на две от звездите на отбора.

Първи бе Марто Бойчев, който уж това лято трябваше да стане част от Бетис. Този трансфер обаче не се осъществи. Така внукът на Мишо Вълчев продължава да бродира с червената фланелка. Той бе оценен на 5 кила евро банкноти.

После дойде ред и на откритието в селекцията на тима до този момент - Мамаду Диало. Найденов бе по-скромен и сложи за него 3 кила.

Преди седмица Найденов обяви, че пуска Диало в Левски срещу 1 кило евро!

