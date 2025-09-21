С амо няколко часа след шеметното равенство 4:4 срещу Борусия Дортмунд в Шампионската лига халфът на Ювентус Мануел Локатели гушна втори син.

Едуардо Локатели се роди на 17 септември в 7,13 часа сутринта. Гордият татко пристигна в болницата от стадиона, където влезе резерва и игра 21 минути за „Старата госпожа“.

„Добре дошъл, наша любов“, написа щастливата родилка Теса. Бизнесдамата, която е работила и като репортер за „Скай“, е с корени от Коста Рика. Тя има още едно момче от национала на Италия. Баткото Тео навърши 2 през март.

Мануел и Теса, и двамата на по 27, са заедно вече 8 години. Срещат се в Милано, докато той рита за Милан, а екзотичната красавица следва в Католическия университет. През лятото на 2022-ра двамата вдигнаха приказна сватба във Флоренция.