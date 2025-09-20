Д унав Русе си върна върха, след като записа четвърти пореден успех във Втора лига. "Драконите" надвиха Черноморец Бургас като домакин с 2:0 в двубой от деветия кръг на Втора лига.

В 29-ата минута "акулите" останаха с човек по-малко на терена след втори жълт картон на Христо Митев, а две минути след това "драконите" поведоха след гол на Ибрахима Кейта.

Второто попадение за Дунав дойде едва в 87-ата минута и бе дело на Денислав Минчев. С победата отборът от Русе отново излезе на първото място във Втора лига с 22 точки. Черноморец е осми с 10.

Локомотив Горна Оряховица пък надви Спортист Своге с 1:0. Попадението за домакините падна в 75-ата минута, когато при дълга топка футболситите на "черно-белите" се възползваха от грешка и Пламен Арешев отбеляза.

