П резидентът на БФC Георги Иванов говори по всички интересни теми, свързани с клубния ни футбол.

"Грандовете в българския футбол се отказват от българските играчи – имаме подписани от тях декларации. В момента 11 отбора играят с 4 българи, което е повече от преди. Преди 2 години Александър Димитров взимаше играчи от Втора лига. За да скочиш като Стефка Костадинова, трябва да работиш много, първата крачка сме я направили - намалихме отборите в Първа лига, има много неща да се правят. Без подкрепата на правителството няма да успеем. Имаме ограничен бюджет, трябват ни финанси, за да направим категоризацията. Истинският бизнес на един клуб е да създава футболисти. Ние не искаме да изграждаме вече, а да вземем готов продукт - да го вземем за 1 лев и да го продадем за 2 лева. Това е разпад на системата, това се опитваме да спрем. Показвах ви преди време по анализ на ФИФА и УЕФА къде сме, опитваме се да спрем пропадането, но не можем да кажем на частните дружества как точно да работят", обяви Иванов.

"Във Втора лига нищо не правят, мога да ви пратя анализа, детско-юношеският футбол е на самотек, няма как така да поникне ябълка, само бурени ще има. Онези момчета нищо ново не са научили, нищо старо не са забравили. Водихме 3 години война на базата на клюки и клевети, така ли да продължаваме? Това ли? Няма да го допусна. Излизат на Деня на независимостта и говорят някакви неща. Като казвам, че искаме да ставаме силни да не кажете, че съм казал, че ще станем световни шампиони", добави той.

"Питайте ме за залаганията, а не да слушаме някакъв Специалист по всичко, нали сте гледали филма с Апостол Карамитев, да не се прави на адвокат. Не можем да кажем кой е манипулирал мачовете. Дойде писмо от ГДНП и НАП. Глобата е 10 000 лева. Не казваме, че са манипулирали мачове, а по правилник нямат право да залагат на мачове от вътрешните първенства. Във ФИФА глобата е още по-солена. Предупредени са още преди години, че ще има такива проверки, става дума за произволен кръг. Прокуратурата се занимава с тези футболисти. След края на войната, си има органи, които да преценят дали Русия ще има право да участва, другото е фейк новина, пак от специалисти", коментира Иванов.