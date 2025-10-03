Т реньорът на Левски Хулио Веласкес даде обичайния си предмачов брифинг.

„Сините” приемат Берое утре (събота, 4 октомври) от 20:15 часа в 11-ия кръг на Първа лига.

„Настроението и атмосферата след победа са добре, положително е всичко. Считам, че освен всичко друго, заслужихме тази победа (б.р. – 1:0 над Ботев Пловдив), след като изиграхме отличен мач. С топка, а и без нея. Нещо, което вдъхва увереност на всички у нас в отбора. Оттук насетне се подготвяхме по най-добрият начин за следващия мач. Всички са в добро състояние с изключение на Фабиен, който е контузен. С останалите няма проблем и може да попаднат в групата за мача. Това е много положително като новина. Честно казано, последните дни сме в изключително добро настроение и го намирам за позитивно“, започна испанецът.

„Не казах Майкон, тъй като той не е контузен. Ясно е, че той няма да играе заради картоните. Разбира се, че сме наясно как ще процедираме в този случай. Няма как да го обявя пред вас, тъй като това е част от плана ми за мача“, заяви Веласкес.

„Що се отнася до миналото, мачовете няма значение как са свършили с Берое. Просто на мен това нищо не ми говори. Всичко се променя, всичко е динамично. Всичко се е променило. Във връзка с това какво представлява Берое сега? Със сигурност е ясно, че сме анализирали техния отбор. При тях последните седмици се случи треньорска промяна. Доста точки събраха, откак това се случи. Ако не се лъжа – 7 от 9 възможни. 3 отбелязани гола и суха мрежа. Много добър отбор, който в момента се представя много добре. Оттук насетне те са отбор, който, ако ти не дадеш 100% от себе си, може да имаш проблеми срещу тях. Затова трябва да подходим скромно към мача и да сме уважителни. По никакъв друг начин. На базата на сериозно отношение да направим добър мач и да вземем трите точки. Считам, че трябва да вдигнем конкуренцията по позиции. Това за един щаб е много позитивно. Става въпрос, че имаме проблем в избора на стартовите 11, а понякога имаме главоблъсканица кои да попаднат в групата – това е изключително положително. Това не е плод на случайност, а всички работят много добре всеки ден. Най-важното е, че всички са на разположение“, завърши Веласкес.