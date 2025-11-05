Н ападателят на Локомотив София Анте Аралица ще бъде извън терените до края на календарната година заради частично разкъсване на ахилесово сухожилие, съобщиха от клуба. Той получи контузията още при гостуването на Ботев (Пловдив) в 4-ия кръг на настоящото първенство.

Поради сравнително дългия период на лечение и липсата на риск от влошаване на травмата, голмайсторът имаше огромното желание да продължи да играе до зимата, в опит да помогне на отбора. Макар и далеч от 100 процента, Аралица го направи, но след равенството с Локомотив (Пловдив), в което той изигра едно полувреме и се разписа, болките му се засилиха. Заедно с ръководството и треньорския щаб беше взето решение да започне пълно възстановяване още сега, заявиха от Локомотив.

В понеделник Анте Аралица замина за Букурещ, където ще премине основната част от лечението си в една от най-добрите клиники за спортна медицина в Европа. Очаква се Аралица да бъде напълно готов за началото на зимната подготовка.

"Всички в клуба пожелаваме на Анте безпроблемно възстановяване и вярваме, че ще се върне по-силен от всякога!", се казва в съобщението на клуба в социалните мрежи.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX