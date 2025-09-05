Х ристо Стоичков заяви, че разликата между България и Испания се е видяла ясно при победата с 3:0 за „Ла Фурия Роха“ на Националния стадион „Васил Левски“. Стоичков каза още, че второто полувреме му е харесало повече от първото и именно то е позитив. Камата каза, че единствената разлика е, че испанците играят в малко по-големи отбори.

„Момчетата усетиха силата на испанския отбор, особено първите 15-20 минути. Това са възможностите на този етап. Имаше някои неща, които ми харесаха. Второто повече ми хареса от първото. Удържаха нулев резултат. Това е пътят. Испания си е Испания, но мисля, че могат и повече.

„Разликата е три гола. Видяхме, че Испания не е чак това, което я представят по медиите. И те са футболисти, единствената разлика е, че играят в малко по-големи отбори. Реалността е това“.

„Публиката, както винаги, имах една молба – да подкрепят нашите момчета. Може да се радват на испанците, но когато подкрепиш едни млади момчета, които имат тази нужда – мога да кажа едно голямо „Благодаря!“.

„Позитиви винаги може да се извадят. Позитивът е от второто полувреме. Могат да си повярват. Това са футболисти, на които Илиан Илиев и отборът разчитат. Това е реалността. Като в нашите клубове няма откъде, трябва да взимаме от другите“.