Треньорът на Левски Хулио Веласкес се радва на доста сладък живот у нас. И си личи, че му харесва. Испанецът имаше честта да води отбор в евротурнирите, а за капак успя да натрупа такъв актив от точки, какъвто не е имал в нито един от другите отбори, където се е подвизавал. Сега обаче му предстои доста сериозен тест. Истински Рубикон биха казали по-старите запалянковци на тима. Именно това представляват двете поредни гостувания в Пловдив. В тях ще се види дали Левски наистина е готов да води битка с Лудогорец за титлата или рано-рано ще отпадне от нея. До този момент той е спечелил с Левски средно на мач 1,85 точки! Най-доброто му постижение с другите тимове е в Бетис – 1,69! Там, както и на „Герена“, има 5 загуби. Те обаче са натежали в решението на ръководството на тима от Севиля дали да го задържи или не.

Провалите му с Левски обаче са главно в Европа – загубата от Брага и двете от АЗ Алкмаар. У нас той се издъни два пъти и то срещу един отбор – Черно море. Първото поражение бе на „Тича“ с 0:1 в турнира за Купата на България. И то е единственото му в гостуване извън София. Първа лига Хулио Веласкес не знае какво е загуба от мачовете в страната. От 7 срещи той има актив от 4 победи и 3 равенства. Сега обаче за пръв път в кариерата си ще стъпи в Пловдив. Интересното е, че за пръв път ще се изправи и срещу Локомотив. През пролетта „сините“ нямаха допирателни точки с „черно-белите“. Мачовете с тях се бяха изиграли при Станислав Генчев. Левски записа в тях две победи с по 2:0. В следващата фаза на надпреварата двата тима бяха различни потоци. „Сините“ бяха в този за титлата, а „смърфовете“ се бореха за оцеляване. В крайна сметка и двата тима успяха да постигнат своето. Левски стигна до Европа, а Локомотив запази мястото си в елита. Ботев Пд е друга бира. Велескес се срещна с този съперник, но пък не успя да победи – 1:1 на „Герена“.

