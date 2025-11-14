Вратарят на Левски Светослав Вуцов, който към днешна дата е най-добрият на поста си българин, е бил на крачка от завръщане в националния отбор. Припомняме, че стражът се отказа от държавния тим след скандал с треньорския щаб на селекционера Александър Димитров и в частност наставника на вратарите в него Николай Чавдаров.

"Мач Телеграф" научи, че двете страни са имали тайна среща ден преди селекционерът да обяви списъка с повиканите футболисти от Първа лига за мачовете с Турция и Грузия. Преди месец имаше и явна среща около скандала, инициирана от президента на БФC Георги Иванов. На нея, освен всички замесени, присъстваха и "сините" босове Наско Сираков и Даниел Боримиров, но нещата не завършиха с положителен резултат.

На тайната сбирка сега от името на Левски са присъствали самият Светльо Вуцов, треньорът на вратарите Божидар Митрев, който първи разкри за скандала с възпитаника му, както и представител на клуба. От другата страна са били селекционерът и ябълката на раздора Николай Чавдаров, който на ниво мъжки футбол освен в националния отбор е работил още за аматьорите от Рилски спортист и Академик София.

Още по тематата четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX