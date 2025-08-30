О тборът на ОФК Янтра 2019 (Габрово) спечели с 1:0 като гост на Спортист (Своге) и събра 12 точки, с които поне временно излезе на 2-о място във Втора футболна лига. Това може да се промени, ако в един от късните мачове Дунав (Русе) се поздрави с успех в Разград и така ще събере 13 пунка, за да измести габровци.

След равностойно първо полувреме, гостите от Янтра стигнаха до успеха от дузпа. Точен от 11-те метра беше ветеранът Мартин Райнов, който отбеляза в 74-ата минута.

Първа победа за сезона записа и Черноморец (Бургас), като ”акулите” се наложиха с 2:0 над Спартак (Плевен) на стадиона в Несебър. Георги Стайков откри резултата в 6-ата минута, след като направи добавка при удар на Живко Петков с глава и избиване на вратаря на плевенчани Иларион Тухай. Крайното 2:0 оформи появилият се като резерва флангови нападател Кристиян Добрев, който наказа излязлата напред защита на плевенчани.

Първенство на България по футбол, срещи от 6-ия кръг във Втора лига:

Черноморец 1919 (Бургас) - Спартак (Плевен)     2:0 (1:0)
Голмайстори: 1:0 Георги Стайков 6, 2:0 Кристиян Добрев 90+5

Спортист (Своге) - Янтра 2019 (Габрово)         0:1 (0:0)
Голмайстор: Мартин Райнов 75-дузпа

По-късно днес:
Лудогорец II (Разград) - Дунав (Русе)
Хебър 1918 (Пазарджик) - Локомотив (Горна Оряховица) 

В неделя:
Беласица (Петрич) - Вихрен (Сандански) 
Севлиево - Фратрия (Варна) 

В понеделник:
Марек 1915 (Дупница) - Миньор (Перник)

Пирин (Благоевград) - ЦСКА II (София)           2:1 (1:1) 
голмайстори: 0:1 Мартин Сораков 12, 1:1 Запро Динев 37, 2:1 Светослав Костов 48

Временно класиране:
 1. Фратрия (Варна)               5    5   0   0    12:4    15 точки     
 2. Янтра 2019 (Габрово)          6    3   3   0     7:4    12
 3. Дунав (Русе)                  4    3   1   0     6:1    10
 4. Вихрен (Сандански)            5    3   1   1     4:3    10
 5. Пирин (Благоевград)           5    3   1   1     9:5    10
 6. Локомотив (Горна Оряховица)   5    2   1   2     4:4     7
 7. Севлиево (Севлиево)           5    1   3   1     4:3     6
 8. Черноморец 1919 (Бургас)      5    1   3   1     4:4     6
 9. Спортист 2009 (Своге)         6    1   3   2     5:6     6
10. ЦСКА II (София)               6    2   0   4     7:10    6
11. Хебър 1918 (Пазарджик)        4    1   2   1     6:6     5
12. Марек (Дупница)               5    1   2   2     2:4     5
13. Миньор (Перник)               5    0   4   1     3:4     4
14. Спартак (Плевен)              6    1   1   4     5:11    4                        
15. Лудогорец II (Разград)        5    1   0   4     5:8     3   
16. Етър (Велико Търново)         5    0   3   2     1:4     3
17. Беласица (Петрич)             4    0   2   2     2:5     2 

