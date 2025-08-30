О тборът на ОФК Янтра 2019 (Габрово) спечели с 1:0 като гост на Спортист (Своге) и събра 12 точки, с които поне временно излезе на 2-о място във Втора футболна лига. Това може да се промени, ако в един от късните мачове Дунав (Русе) се поздрави с успех в Разград и така ще събере 13 пунка, за да измести габровци.

След равностойно първо полувреме, гостите от Янтра стигнаха до успеха от дузпа. Точен от 11-те метра беше ветеранът Мартин Райнов, който отбеляза в 74-ата минута.

Първа победа за сезона записа и Черноморец (Бургас), като ”акулите” се наложиха с 2:0 над Спартак (Плевен) на стадиона в Несебър. Георги Стайков откри резултата в 6-ата минута, след като направи добавка при удар на Живко Петков с глава и избиване на вратаря на плевенчани Иларион Тухай. Крайното 2:0 оформи появилият се като резерва флангови нападател Кристиян Добрев, който наказа излязлата напред защита на плевенчани.

Първенство на България по футбол, срещи от 6-ия кръг във Втора лига:

Черноморец 1919 (Бургас) - Спартак (Плевен) 2:0 (1:0)

Голмайстори: 1:0 Георги Стайков 6, 2:0 Кристиян Добрев 90+5

Спортист (Своге) - Янтра 2019 (Габрово) 0:1 (0:0)

Голмайстор: Мартин Райнов 75-дузпа

По-късно днес:

Лудогорец II (Разград) - Дунав (Русе)

Хебър 1918 (Пазарджик) - Локомотив (Горна Оряховица)

В неделя:

Беласица (Петрич) - Вихрен (Сандански)

Севлиево - Фратрия (Варна)

В понеделник:

Марек 1915 (Дупница) - Миньор (Перник)

Пирин (Благоевград) - ЦСКА II (София) 2:1 (1:1)

голмайстори: 0:1 Мартин Сораков 12, 1:1 Запро Динев 37, 2:1 Светослав Костов 48

Временно класиране:

1. Фратрия (Варна) 5 5 0 0 12:4 15 точки

2. Янтра 2019 (Габрово) 6 3 3 0 7:4 12

3. Дунав (Русе) 4 3 1 0 6:1 10

4. Вихрен (Сандански) 5 3 1 1 4:3 10

5. Пирин (Благоевград) 5 3 1 1 9:5 10

6. Локомотив (Горна Оряховица) 5 2 1 2 4:4 7

7. Севлиево (Севлиево) 5 1 3 1 4:3 6

8. Черноморец 1919 (Бургас) 5 1 3 1 4:4 6

9. Спортист 2009 (Своге) 6 1 3 2 5:6 6

10. ЦСКА II (София) 6 2 0 4 7:10 6

11. Хебър 1918 (Пазарджик) 4 1 2 1 6:6 5

12. Марек (Дупница) 5 1 2 2 2:4 5

13. Миньор (Перник) 5 0 4 1 3:4 4

14. Спартак (Плевен) 6 1 1 4 5:11 4

15. Лудогорец II (Разград) 5 1 0 4 5:8 3

16. Етър (Велико Търново) 5 0 3 2 1:4 3

17. Беласица (Петрич) 4 0 2 2 2:5 2

Източник БТА