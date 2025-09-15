Н овият национален селекционер по футбол ще бъде обявен на 24 септември. За тогава е насрочено следващото заседание на Изпълкома. Това обяви президентът на футболния cъюз Георги Иванов, който беше в Бургас за откриване на реновиран терен. Там Иванов сподели, че селекционерът на младежите Александър Димитров далеч не е единственият вариант за нов наставник на мястото на тръгналия си Илиан Илиев.

“Да, смятам, че футболистите имат по-голям потенциал, отколкото показаха в тези два мача с Испания и с Грузия. Илиан Илиев, който си тръгна така, ни оставя в такова положение, че в момента текат първенствата и повече треньори си имат ангажименти с договори”, оплака се президентът на БФC, който прогнозира сериозна интрига в първенството през този сезон.

