К метът на Ловеч Страцимир Петков отправи призив Общинският съвет да поеме управлението на футболния клуб от града. Пред журналисти той каза, че в решение от май 2024 г. е записано, че ОбС е съгласен в изпълнение условието на дарението (от Литекс), зачитайки волята на дарителя, впоследствие да приеме управлението на сдружение "Футболен клуб Литекс – Ловеч", който от предишния сезон 2024/2025 е преименуван на ФК Ловеч.

"За мен това "впоследствие" е дошло и е време Общински съвет – Ловеч да поеме управлението на отбора. Приех като критика към себе си, че отборът не успя да се задържи в професионалния футбол, но позициите, в които се намира в момента – три последователни победи, изплатени разходи на новия състав и възможност поетапно да се изплатят със споразумения останалите, картбланшът е пред съветниците”, посочи Страцимир Петков. И изрази мнение, че е направил немалко усилия клубът да изкара цял сезон във Втора лига, а след изпадането през май сега да участва и в Северозападната Трета лига.

Петков каза още, че сдружението на футболния клуб е имало задължения към Националната агенция за приходите (НАП) малко над 260 000 лв., както и три неизчистени заплати. От началото на септември е изплатена едната заплата и задължението към НАП е намалено с 20 000 лв. Вижда се, че се правят опити запорите, които ги има, да се разсрочват и постепенно да се изплаща задължението, коментира кметът.

ФК Ловеч, но под името Литекс, бе голямата гордост на напусналия тихомълком ЦСКА борцов меценат Гриша Ганчев. По негово време тимът е четирикратен шампион на България през 1998, 1999, 2010 и 2011 година, както и четирикратен победител в турнира за националната купа (2001, 2004, 2008 и 2009) и носител на Суперкупата на България през 2010 година.