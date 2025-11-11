БОГОМИЛ РУСЕВ

Лудогорец се намира в нечувана криза, като към днешна дата заема срамното за тях 5-о място. Точно поради тази причина треньорът Руи Мота плати с главата си, но и това за момента не успява да стабилизира „орлите“, които все още нямат постоянен наставник, а в момента отборът се води от временния Тодор Живондов. Те летят стремглаво надолу, като в последните месец и половина имат всичко на всичко една победа – над втородивизионния Черноморец Бс за Купата на България, и то доста трудна. Както е тръгнало, колкото и в Разград да не искат да го признаят, сякаш доминацията на Лудогорец върви към своя край. Защото дори и да дойде нов треньор, което навярно ще се случи, той няма как с магическа пръчка да обърне нещата.

Един от големите проблеми на настоящия тим на „орлите“ са опитните футболисти, повечето от които вече са преяли от успехи и нямат никаква мотивация да направят каквото и да било. Те са спечелили всичко у нас, записали са огромен брой мачове в Европа, изкарали са пари, за които повечето български футболисти само може да мечтаят. И каквато и грешка да направят, те няма да поемат отговорност, а поредният треньор ще бъде сменен, без значение какво е неговото име – Руи Мота, Игор Йовичевич, Анте Шимунджа или Ивайло Петев.

Още за драмата в Лудогорец вижте в хартиеното издание на "Мач Телеграф"

