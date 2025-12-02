Халфът на Славия Исак Соле се завърна на терена след близо едногодишно лечение на контузия. Националът на ЦАР даде специално интервю за Gong.bg, в което говори за моментното си състояния, представянето на Славия и предстоящия мач на Левски. Соле се върна към дните след контузията си, престоя в Гьозтепе и наученото от Станимир Стоилов.

- Как си? Как се чувстваш след завръщането си в игра?

- Добре съм. Не съм на 100% готов все още, но съм близо до това. Нуждая се от мачове, за да вляза в оптимална форма и може би повече кардио.

- Какво е чувството да си обратно на терена след една година?

- Дори не мога да го опиша! През тази една година мечтаех за завръщането си, да върша моята работа и това, което обичам. Щастлив съм, че се завърнах и се надявам никога повече да нямам такава тежка контузия.

- Славия започна слабо сезона, но в момента е в серия от четири поредни победи и 10 мача без загуба. На какво го отдаваш?

- Това е добър въпрос. Всички футболисти в отбора искат да се подобряват ден след ден. Всички искат да покажат на новия треньор, че са готови да играят, да са титуляри. Това прави отбора по-фокусиран и дори по-щастлив.

- Какво е мнението ти за новия треньор Ратко Достанич?

- Мисля, че е добър треньор. За нас, чужденците, е много добре, че говори френски. В повечето случаи той ни превежда директно на френски. Той следва един път и ние всички сме с него. За мен е добре, за отборът е добре.

- Какво ново даде той на Славия?

- При него повишихме агресията. На тренировка, когато някой тича, винаги го прави на 100%. Така е и с другите компоненти. По-фокусирани сме. Подобрихме и играта в защита и затова сме допуснали само два гола в последните мачове.

- Предстои мач с Левски. Какви са очакванията ти?

- За мен това е като всеки нормален мач. Всеки говори за този мач, че е един от най-големите в България. Левски е един от най-добрите отбори през тази година. За мен това е мач като всеки друг. Няма значение дали играем с Левски или Септември. Аз искам да се доказвам и да побеждавам. Знам, че това е най-старото столично дерби.

- Къде Славия е по-добър отбор от Левски, според теб?

- Не знам къде, но на терена ще покажем, че сме по-добри.

- До края на сезона Славия ще играе срещу Левски, Лудогорец и ЦСКА 1948 за Купата. Може ли отборът да задържи това ниво?

- Предстоят ни три големи мача. В тези мачове ще направим два добри резултата, а в третия ще видим. Добрите резултати ще са срещу Левски и ЦСКА 1948. Със сигурност ще е така. Срещу Лудогорец не знам, защото не съм играл срещу тях. Само съм ги гледал.

- Нека те върна една година назад. Ти беше сред най-добрите халфове в турската Суперлига, поне според мен. Какви бяха първите ти мисли след контузията?

- Бях много ядосан, дори полудял. Започнах сезона много добре с Гьозтепе. Представях се добре при Станимир Стоилов. Подобрих всичко играта си с този треньор и отбор. Бях наистина много ядосан, защото всичко вървеше много добре. Турската лига не е най-добрата в света, но е сред най-добрите. Ако се представяш добре там, може да направиш още по-голям трансфер и да промениш кариерата си. Контузиите са част от футбола. Никой не може да контролира това. Когато се случи, трябва да го приемеш, да положиш максимални усилия да се възстановиш и да се върнеш по-добър и силен.

- Връщаш ли се често към тази ситуация в наказателното поле на Бешикташ, когато се контузи?

- В първите 2-3 месеца постоянно си я припомнях. След това просто я махнах от главата си и се фокусирах върху възстановяването си, за да мога да се завърна и да играя футбол отново.

- Как прие решението на Гьозтепе да не те откупи? Това мотивира ли те да им покажеш, че можеш да се върнеш на същото или дори по-добро ниво?

- В началото бях много ядосан, защото не знаех защо не ме откупиха. След това моето семейство и хората, близки до мен, ми казаха, че може би това е планът на Господ за мен. Приех, че няма да подпиша сега за постоянно с тях. Казах си, че ще се подобря, ще заиграя по-добре и може да се завърна в Турция и ще покажа, че е трябвало да ме вземат. За мен нещата са така. Това е футболът. Не крия, че бях ядосан от това решение, но може би една седмица или месец, след което го оставих в миналото.

- Каза, че Станимир Стоилов е като твой втори баща. Какво научи от него?

- Той ме научи на всичко във футбола. Когато се върнах в България всички хора ми казваха, че Станимир е много стриктен, когато сбъркаш и направиш нещо, той те наказва, прави това, това или това. Нямаше нищо такова, когато бях в Турция. Той ме научи на всичко във футбола, но ме научи и за нещата извън него, за нещата от живота.

- Продължаваш ли да поддържаш връзка с него?

- Да. През повечето време си пишем съобщения. Нямаме много време за разговори, защото той има своите задължения в Гьозтепе, а аз тук в Славия.

- Гледаш ли мачовете на Гьозтепе сега?

- Да, разбира се. Не всички, защото нямам това време, но когато съм свободен, винаги ги гледам и подкрепям бившите си съотборници. Ако имам възможност някой ден, бих отишъл в Измир, за да се видя с феновете. Те ще останат в моето сърце.

- Един от треньорите в Левски е Дарко Тасевски. Ти работи с него в първия си период в Славия. Поддържате ли връзка?

- Да, особено преди да отида в Турция. Той беше един от тези, който искаше да играя. Преди да отида в Турция той ме учеше, притискаше ме да показвам качествата си. Така че, да поддържаме връзка. Между другото Левски имаше интерес към мен два пъти - първият път беше точно преди да отида в Турция, а вторият, когато се върнах от контузията. Мисля, че те имаха нужда от халф. С Дарко сега не сме говорили за предстоящия мач. Аз мога да гарантирам, че ще дам най-доброто от себе си, за да може Славия да победи.

- Договорът ти със Славия е до края на сезона.

- Да.

- Какви са плановете ти за бъдещето? Ще останеш ли в Славия? Има ли интерес от други клубове, освен Левски, към теб? Предвид отличното представяне в Турция, може ли да те видим отново в тази страна?

- В момента не мисля за нищо, освен да играя. Искам да играя футбол. Засега съм в Славия, докато договорът ми изтече. Нека видим. Никога не знаеш какво ти предстои. Когато дойдох в България, никога не съм мислил, че ще отида в Турция. Към този момент съм в Славия и мисля за най-доброто на отбора.

- Водиш ли преговори със Славия за продължаване на договора си?

- За това трябва да говорите с президента. Със сигурност те искат да остана. Мога да помогна на отбора да бъде на високо ниво в България. Ще видим какво предстои в бъдеще.

ВИКТОР ВУТОВ/GONG.BG

