Б ившият вратар на ЦСКА Ивайло Петров–Пифа коментира пред „Мач Телеграф“ победата над Добруджа с 1:0 в Добрич. Той заяви, че крайна сметка най-важна е победата.

„Честно казано не съм впечатлен от играта на отбора. Да, ЦСКА победи, но не убеди. За момента не забелязвам надграждането, което всички искаме. То рано или късно ще дойде и нещата ще се подредят, но явно ще отнеме време. На този етап може би и напрежението се е отразило. В крайна сметка най-важна е победата и трите точки. ЦСКА имаше нужда от този успех и силно се надявам занапред да продължи в този дух. Сега вече ми се иска да видим отбора по-спокоен и да печелим по-убедително", коментира Пифа.

"Да, сега предстои пореден важен тест и той е с Берое. Те със сигурност ще искат да вземат нещо в София. На ЦСКА всеки един мач му е важен. Без значение срещу кой отбор е. Всеки един тим се хвърля срещу ЦСКА и се опитва да открадне нещо. Всичко опира до психиката на футболистите и до настройката им за дадена среща. С Берое и Монтана очаквам победи, за да може да влезем в дербито с Левски с по-високо самочувствие. В следващите два мача за първенството победите са задължителни“, заяви Пифа.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

