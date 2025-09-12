Д оговорът на защитника на ЦСКА Иван Турицов изтича през следващото лято, но в него има опция за удължаване. Тя може да се активира в два случая – едната е клубът да реши да го задържи, което изглежда невъзможно към днешна дата, а другата – той да запише определен брой мачове и клаузата да се активизира автоматично. Точно заради това изявите на Турицов занапред ще бъдат сведени до минимум, макар и треньорът Душан Керкез да харесва неговите качества. Десният бек, свързан най-вече с пропусната дузпа срещу ЦСКА 1948 преди 2 години, записа 3 участия в първите 6 мача на „армейците“. В отбора обаче вече е привлечен бразилският десен бек Пастор, който макар и досега да е неубедителен, е дългосрочния избор на този пост. Там е и талантът Мартин Стойчев, който се възстанови от тежка травма.

Иначе още трима играчи на ЦСКА са с изтичащи договори. Става дума за титулярния вратар Густаво Бусато, който има опция за удължаване с една година, стражът на дубъла - Малин Орлинов, както и новото попълнение Мохамед Брахими (б.а. - също опция за удължаване с 1 година).

Още новини четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX