Т ехническият директор на Българския футболен cъюз - Кирил Котев, представи Александър Димитров като новия селекционер на България. Това се случи в четвъртък по време на пресконференция в базата в Национална футболна база. Още в началото ръководителят сподели оптимистично, че „лъвовете“ ще покажат много по-добри резултати с новия селекционер. Сред идеите с назначението на Котев е интеграцията на млади футболисти в националния отбор. Александър Димитров добре познава играчите с опита си в младежките национални отбори.

„Един от най-важните приоритети за нас като федерация е да интегрираме повече млади момчета в първия отбор. Александър Димитров е най-добрият вариант. С работата, която показа в младежкия национален отбор, през годините е работил и в U17 и U19“.

„Повечето от момчетата ги познава отлично и знае най-добре качествата им. Убеден съм, че този национален отбор има много повече качества и ги очаква много по-голямо бъдеще. Ще покажат много по-добри резултати“, обясни Котев.

