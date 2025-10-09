П олският град Легия Варшава следи ситуацията с голмайстора на ЦСКА Йоанис Питас. Както е известно, „червените“ пребориха именно поляците за подписа на кипърския национал през януари 2025 г., но това не означава, че Питас е отпаднал тотално от техните планове.

Към днешна дата опитният нападател е титуляр в ЦСКА, но играе на нетипичната за него позиция като ляво крило. Това, разбира се, се отрязва на неговата ефективност и той няма нищо общо с поразяващия голмайстор от пролетта. Просто мястото на върха на атаката вече е запазено за новото скъпо попълнение Леандро Годой.

Иначе Легия Варшава, воден в момента от бившия наставник на ЦСКА Едуард Йорданеску, не върви добре в първенството и заема 7-ото място. Точно заради това шефовете на клуба правят всичко възможно да уредят силни зимни попълнения. Ясно е, че „червените“ много трудно ще се разделят с основен футболист като Питас, но не е ясно дали самият играч е доволен от новия си статут в ЦСКА и дали няма да поиска да смени обстановката.

