Левски загуби от Славия с 0:2 в "Овча купел" и компрометира амбициите си за титлата. Ако се абстрахираме от причината за загубата, трябва да се отбележи, че случилото се на стадион "Александър Шаламанов" си беше до известна степен закономерно.

В конкретния случай може да се намерят поне няколко причини за "синия" крах. Но не бива да се забравя, че Левски традиционно има трудности, когато излиза във важен мач срещу Славия. Говорим за сблъсъци, които са били винаги важни за „сините“ и само понякога за „белите“. Няма да е пресилено, ако дори кажем, че левскарите имат комплекс в такива мачове. Ще дадем само няколко примера. Последните 9 случая, в които двата отбора са се срещали в турнирите за Купата на България, краен победител винаги е Славия. Последната победа на Левски в турнира е през 1949 година! Ето ви типичен пример за важни мачове, просто защото загубиш ли в тях, отпадаш. От тези 9 успеха на Славия, два бяха финали в турнира. Имаше и полуфинали, и четвъртфинали. А имаше и осминафинали в два мача, в които Левски спечели първия с 2:0 (в края на 1998-а) и загуби втория с 0:3 на „Овча Купел“. През 2013-а, когато Левски трябваше да победи на „Герена“ Славия и да стане шампион, пак не успя. Двубоят завърши 1:1, като „белите“ вкараха гол без да имат точен удар, а чрез автогол на Везалов. Друг ключов такъв мач, с който можем да дадем пример, бе онзи на 8 март 2003-а. Левски бе тръгнал да гони ЦСКА в класирането и при победа над Славия, щеше да съкрати още разликата, тъй като по същото време, „червените“ се издъниха и направиха 1:1 в Самоков с Рилски спортист. „Сините“ бяха в серия от 42 поредни победи на „Герена“ за първенство, но и това не им помогна. Те паднаха от Славия с 1:2, след като водеха с 1:0, а при този резултат Георги Чиликов пропусна дузпа.

