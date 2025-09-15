О тборът на Левски публикува седмичната си програма до дербито с Лудогорец в петък. Мачът е на стадион "Георги Аспарухов" от 20:30 часа. От програмата става ясно, че играчите на Хулио Веласкес имат възстановително занимание днес, почиват утре и след това ще имат две закрити тренировки преди мача.
"Програмата на представителния отбор на Левски до 19 септември, петък, е следната:
15 септември, понеделник:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (открита за привържениците и представителите на медиите)
16 септември, вторник:
почивен ден
17 септември, сряда:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (закрита за привържениците и представителите на медиите)
18 септември, четвъртък:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (открита за представителите на медиите в първите 15 минути)
19 септември, петък:
20:30 часа – Левски – Лудогорец – Първа лига, 9-ти кръг – стадион „Георги Аспарухов“, написаха от клуба.
